Seúl, Washington y Tokio condenan lanzamiento de satélite norcoreano

Photo : YONHAP News

Varios países de la ONU, incluidos Corea del Sur, Estados Unidos y Japón, han condenado el lanzamiento del cohete espacial Chollima-1 por parte de Corea del Norte para poner en órbita un satélite de reconocimiento militar.Las críticas contra el lanzamiento surgieron el lunes 28 (hora local) durante la reunión del Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre Seguridad Espacial, que tuvo lugar en la oficina de la ONU en Ginebra.En representación de Corea del Sur habló Park Eun Jin, responsable de Desarme y No Proliferación del Ministerio de Exteriores, quien consideró deplorable que Pyongyang opte por un camino errático, mientras el resto del mundo busca garantizar una seguridad espacial sostenible. Reiteró que dicho lanzamiento implica tecnología balística, y calificó de actividad ilegal poner en órbita un satélite espía, además de ir contra el objetivo global de hacer un uso pacífico del espacio exterior.En tanto Eric Desautels, coordinador-jefe del Departamento de Estado estadounidense, alegó que el lanzamiento del satélite norcoreano va en detrimento de los esfuerzos de la comunidad internacional a favor del desarme y la no proliferación de armas.Por su parte, el embajador japonés para Desarme en Ginebra, Ichiro Ogasawara, afirmó que el nuevo lanzamiento de Corea del Norte incumple claramente las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, y supone una grave amenaza para los países vecinos.En la misma línea, los delegados de Alemania y Nueva Zelanda también condenaron el lanzamiento del Chollima-1.En respuesta Han Tae Song, responsable de la Representación de Corea del Norte en Ginebra, refutó todas las críticas y hasta se refirió a las resoluciones del Consejo de Seguridad como "documentos ilegítimos que se desvían del espíritu de la Carta de las Naciones Unidas". Reafirmó que su país no se someterá a unas resoluciones adoptadas bajo el liderazgo de Estados Unidos y los países que secundan sus posturas.