Gobierno fija en 656,9 billones de wones el presupuesto nacional para 2024

Photo : YONHAP News

El Ejecutivo ha fijado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2024 en 656,9 billones de wones, un 2,8% más respecto a 2023 y el menor aumento desde 2005, siendo la primera vez en ocho años que el incremento interanual es inferior al 3%, desde el 2,9% registrado entre 2015 y 2016.El proyecto fue aprobado a primera hora en reunión de gabinete el martes 29, donde el vice primer ministro de Economía, Choo Kyung Ho, explicó que tan reducido incremento considera el riesgo de perder credibilidad internacional, o de que el déficit público de Corea pese demasiado sobre las futuras generaciones ante una gestión negligente del erario público.La medida refleja la intención del actual Gobierno de reducir el gasto público al máximo, en contraste con la política expansiva desplegada por la administración previa de Moon Jae In, con aumentos de entre un 7% y un 9% en los presupuestos generales del Estado para cada ejercicio.El Gobierno estima que en 2024 los ingresos públicos disminuirán un 2,2% respecto a 2023, hasta 612,1 billones de wones. En particular prevé un 8,3% menos en ingresos tributarios por la desaceleración de la economía y la contracción del mercado de activos, pero un aumento del 8,7% en ingresos no tributarios.En tanto, y según estimaciones del Ejecutivo, se prevé que la deuda pública aumente hasta 1.196,2 billones de wones, registrando un incremento de 61,8 billones de wones respecto a 2023, situando en un 51% la relación entre deuda y producto interior bruto.En base a estas previsiones, decidieron reducir el gasto público en unos 23 billones de wones, reestructurando partidas como el presupuesto asignado a I+D, o progamas de subvenciones que el Ejecutivo considera como "poco transparentes" o aquellas destinadas a proyectos y sectores de bajo rendimiento.Por otra parte, aumentaron los presupuestos en prestaciones para clases vulnerables, personas con discapacidad y trabajadores con hijos, así como para fomento del empleo en personas de edad avanzada y vivienda, aunque la partida que registrará el mayor incremento, de un 19,5%, es la destinada a política exterior y reunificación.