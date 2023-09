Tenor Lim Hyung Joo actuará antes de la misa del papa Francisco en Mongolia

Photo : YONHAP News

El tenor de opera surcoreano Lim Hyung Joo actuará en el evento previo a la misa que oficiará el papa Francisco en Mongolia, según informaron fuentes de la industria musical y de la comunidad católica.La ceremonia será el 3 de septiembre a las 4:00 p.m. en el Estadio Steppe Arena de Ulán Bator, capital de Mongolia.Lim subirá al escenario durante la clausura del evento, donde interpretará tres piezas emblemáticas: "Ave María", "You Raise Me Up" y "Panis Angelicus". Previamente actuarán otros grupos de arte tradicional de Mongolia y una compañía de danza tradicional de Vietnam.La Iglesia Católica de Mongolia fue quien propuso oficialmente al Vaticano invitar a Lim Hyung Joo, sugerencia que fue posteriormente aprobada, en reconocimiento a sus esfuerzos por la paz mundial, su labor caritativa y sus actividades solidarias.El papa Francisco llega a Mongolia el 31 de agosto, donde permanecerá hasta el 4 de septiembre, cinco días y cuatro noches.