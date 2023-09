Academia Militar retira busto de Hong Beom Do de su campus

Photo : YONHAP News

La Academia Militar ha decidido retirar el busto del independentista Hong Beom Do, después de que el Gobierno cuestionara sus vínculos con los bolcheviques, y también reubicará las esculturas de otros independentistas de Corea contra el colonialismo japonés.Actualmente, en la Academia Militar alberga los bustos de seis coreanos que integraron el Ejército de Independencia, unas tropas civiles formadas en 1919 que contribuyeron a la victoria en importantes batallas -como la de Fengwudong o la de Qingshanli (respectivamente Bongodong y Cheongsan-ri en coreano)- o bien al Ejército de Liberación, coordinado por el Gobierno Provisional de Corea en 1940.Al respecto, el jueves 31 anunciaron que sacarán del campus la de Hong Beom Do, considerando la ideología de las Fuerzas Armadas de Corea del Sur, para darle un trato más adecuado como héroe del movimiento independentista. A diferencia del anterior, los otros cinco permanecerán en el campus aunque serán reubicados.El folleto de la Academia Militar presenta dichas esculturas como Bustos de Héroes de la Guerra por la Independencia, explicando que fueron creados con 300 kilos de cartuchos derretidos y unas 50.000 balas usadas por soldados del Ejército surcoreano, como símbolo del compromiso por mantener el espíritu patriota de los que lucharon por la libertad del país.Sin embargo, recientemente algunos criticaron que las figuras de personalidades de determinados grupos en periodos limitados estén en la Academia Militar, centrándose en la de Hong Beom Do, independentista que tras liderar las batallas mencionadas se afilió al Partido Comunista de la Unión Soviética en 1927.Previamente, el Ministerio de Defensa consideró inapropiado que un busto de Hong Beom Do, con presuntos vínculos leninistas estuviera en el campus de la Academia Militar, al desentonar con la tradición y la identidad de la entidad. También insinuaron que quizá estuvo implicado en la masacre de Svobodni, muchas de cuyas víctimas fueron guerrilleros independentistas de Corea, aunque por el momento no hay consenso entre los historiadores.