Kim Jong Un planea reunirse con Putin en Rusia para hablar de armas, según NYT

Photo : YONHAP News

El líder norcoreano prevé viajar a Rusia la próxima semana para reunirse con Vladimir Putin y debatir sobre comercio de armas.Según informó el diario The New York Times el 4 de septiembre, citando a funcionarios del Gobierno de Estados Unidos y otras fuentes, Kim Jong Un planea visitar Rusia durante este mes. Las autoridades estadounidenses también han confirmado oficialmente que Kim mantendrá conversaciones de alto nivel sobre negocio de armas con Rusia.Se estima que el líder norcoreano utilizará el tren para desplazase hasta Vladivostok para reunirse Putin, reunión que podría tener lugar durante el Foro Económico del Este (EEF), que se celebrará del 10 al 13 de este mes en Vladivostok. Sin embargo, no se descarta que la reunión tenga lugar en Moscú.Previamente, el Gobierno estadounidense anunció avances en las negociaciones sobre comercio de armas entre Corea del Norte y Rusia, incluyendo el intercambio de cartas entre Kim Jong Un y el presidente Putin, tras la visita del ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, a Corea del Norte.