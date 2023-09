Washington advierte a Pyongyang sobre envío de armas a Moscú

Photo : YONHAP News

Estados Unidos ha advertido a Corea del Norte de "graves consecuencias" si ofrece armas a Rusia para usar en la guerra en Ucrania.Según comentó Jake Sullivan, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, en rueda de prensa el día 5, tras analizar los últimos movimientos consiieran que Corea del Norte podría ofrecer apoyo a Rusia con la guerra en Ucrania, aunque agregó que Washignton seguirá exigiendo a Pyongyang que cumpla con su compromiso público de no suministrar armas a Rusia.En tanto Pat Ryder, portavoz del Departamento de Defensa estadounidense, también criticó el posible suministro de armas de Corea del Norte a Rusia. Señaló que el suministro de armas a Rusia incumple múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU contra Pyongyang y aumenta el sufrimiento de los ucranianos por la invasión de Rusia.El diario The New York Times informó el día 4 que el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, podría visitar Rusia la próxima semana para reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin y debatir sobre suministro de armas.En tanto, Estados Unidos anunció que a mediados del mes pasado impuso sanciones contra las rutas y las fuentes de suministro de armas que van desde Corea del Norte hacia Rusia.A pesar de que la Casa Blanca ignora el alcance o la cantidad exacta de armas que Corea del Norte ha suministrado o prevé suministrar a Rusia, sigue atento la situación pues la cumbre entre ambos países podría derivar en una amplia cooperación militar.