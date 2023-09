Líder opositor en huelga de hambre asiste a proyección del filme Batalla de Bongo-dong

Photo : YONHAP News

Mientras la controversia por la reubicación de la estatua del general Hong Beom Do continúa, el opositor mayoritario The Minjoo proyectará la película "La Batalla de Bongo-dong", que trata sobre la figura del general Hong Beom Do.La proyección grupal de la cinta está programada en el parlamento en la tarde del día 6 y contará con la presencia de Lee Jae Myung, líder del partido The Minjoo, además de otros parlamentarios e integrantes del partido.Lee, por séptimo día consecutivo en huelga de hambre para protestar por la negligencia del actual gobierno, ha expresado su preocupación por la controversia sobre la remoción de estatuas de héroes independentistas.La película "La Batalla de Bongo-dong" narra la victoria de las fuerzas de independencia lideradas por el General Hong Beom-do sobre los soldados japoneses en la región de Bongo-dong, Manchuria, en 1920. El Gobierno Provisional de la República de Corea conmemoró esa batalla como la "Primera Gran Victoria de la Guerra de la Independencia de Corea".