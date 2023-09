EEUU muestra cautela sobre acercamiento entre Corea del Norte, China y Rusia

Photo : KBS

La Casa Blanca ha alzado la voz sobre el fortalecimiento de los vínculos entre Corea del Norte, China y Rusia.En una rueda de prensa ofrecida el miércoles 6, John Kirby, coordinador de Comunicación Estratégica del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dijo considerar preocupante la inestabilidad política del Noreste de Asia por el acertamiento entre Pyongyang y Moscú por el posible comercio de armas, y también por el fortalecimiento de lazos entre China y Rusia.El funcionario explicó que China no ha suministrado armas letales a Rusia y mencionó que Xi Jinping ha criticado a Vladimir Putin, añadiendo que seguirá de cerca los movimientos de Beijing.Finalmente, Kirby exhortó a Corea del Norte a no involucrarse en la guerra suministrando armas a Rusia. En cuanto a qué podría obtener Pyongyang a cambio de ofrecer armas a Rusia, Kirby dijo ignorar qué beneficios podría perseguir el régimen norcoreano. No obstante, aludió a la existencia de similitudes e interoperabilidad entre las capacidades militares de Corea del Norte y de Rusia, factor que genera inquietud.