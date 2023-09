Política exterior y vertido de Fukushima aumentan tensión entre partidos

Photo : YONHAP News

En la segunda jornada de interpelaciones parlamentarias, el oficialista Poder del Pueblo y el principal opositor The Minjoo cruzaron acusaciones sobre la política exterior de la administración de Yoon Suk Yeol y la controvertida liberación de aguas residuales de la planta nuclear de Fukushima.Poder del Pueblo criticó que la administración de Moon Jae In presionó para retirar un informe del Instituto de Investigación Nuclear de Corea publicado en octubre de 2020 que afirmaba que las aguas residuales de Fukushima no afectarían negativamente a los mares coreanos. Según el oficialista, Moon aprovechó la situación para propagar sentimientos anti-japoneses con fines políticos.En respuesta, The Minjoo destacó que las fuerzas navales serán las más afectadas por el vertido de Fukushima, pues los sistemas de filtración de las embarcaciones son incapaces de eliminar la radiactividad, poniendo en riesgo la salud de aquellos que consuman agua marina.En cuanto a política exterior, The Minjoo cuestionó los beneficios obtenidos por Corea del Sur de la "cooperación trilateral entre Corea del Sur, Estados Unidos y Japón", mientras que el primer ministro Han Duck Soo aseguró que dicha alianza ha fortalecido notablemente la seguridad nacional.La tercera jornada de interpelación se centrará en temas económicos, como el presupuesto del próximo año o la escasez de ingresos públicos.