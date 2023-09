Gobierno revela parte del informe sobre medidas de respuesta al vertido

Photo : YONHAP News

El Gobierno ha revelado parcialmente un informe de varios institutos coreanos sobre medidas de respuesta al vertido de aguas residuales de la planta nuclear de Fukushima, después de que el opositor The Minjoo cuestionara las razones para mantener la confidencialidad del documento.Park Koo Yeon, subdirector de la Oficina de Coordinación de Políticas Gubernamentales, señaló en sesión informativa el viernes 8 que el informe busca minimizar el impacto socioeconómico y ambiental del vertido de aguas contaminadas, y establecer estrategias para garantizar la salud y seguridad de la población. Añadió que no contiene un análisis en profundidad, desde un punto de vista científico, sobre los efectos de liberar estas aguas.Indicó que el documento propone medidas como fomentar la confianza del consumidor en los productos pesqueros, ampliar las investigaciones sobre radiación, establecer respuestas ante la posible caída de precios de productos marítimos a corto plazo, promover infraestructuras de investigación, impulsar investigaciones conjuntas a nivel internacional, realizar investigaciones científicas sistemáticas, activar cuerpos consultivos público-privados, o buscar soluciones jurídicas internacionales, entre otros.Respecto a los motivos para no darlo a conocer al público, explicó que el Instituto Marítimo de Corea solicitó no revelarlo al presentarlo ante el Consejo Nacional de Investigación para Economía, Humanidades y Ciencias Sociales, argumentando que podría generar confusión política.Park subrayó que la decisión final fue adoptada por el Consejo Nacional de Investigación para Economía, Humanidades y Ciencias Sociales, mientras que el Gobierno no intervino en dicho proceso.Por último, destacó que algunos medios cuestionan que ciertas recomendaciones del informe no se hayan reflejado en las políticas públicas, explicando que es uno más de entre las múltiples opiniones e investigaciones que el Gobierno valora al diseñar políticas.