Yoon hablará con premier indio sobre defensa y cadenas de suministro

Photo : YONHAP News

Rumbo a Nueva Delhi para participar en la cumbre del G20, el presidente Yoon Suk Yeol expresó su interés en hablar sobre cooperación en materia de defensa y cadenas de suministro con el primer ministro de India, Narendra Modi.En una entrevista con 'The Times of India', Yoon destacó que India no solo es un socio esencial en la región, sino que además comparte valores fundamentales como la libertad y la democracia con Corea del Sur.Así, mostró interés en promover la cooperación bajo dichos principios en diversos ámbitos como defensa, economía, tecnología punta y cadenas de suministro.También habló de explorar posibles colaboraciones en infraestructuras mediante el Fondo de Cooperación Económica Exterior de Corea (EDCF), y de promover investigaciones conjuntas en sectores tecnológicos clave como energía nuclear, biotecnología o desarrollo aeroespacial.Durante la cumbre también hablarán de cooperación para garantizar la paz y el desarrollo en la península coreana y en el Sudeste Asiático, además de fortalecer la coordinación en contextos internacionales, incluido el marco del G20.