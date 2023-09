Photo : YONHAP News

El sábado 9 Lee Jae Myung, líder del principal partido opositor The Minjoo, fue interrogado durante ocho horas por la Fiscalía sobre un presunto cohecho pasivo por exigir indirectamente a la firma SBW para que cubriera los gastos de varios proyectos intercoreanos que promovía la Provincia de Gyeonggi, presionando al envío de remesas ilegales a Corea del Norte mientras estaba al frente del gobierno regionalDurante el interrogatorio, el líder opositor alegó que los expedientes omitían algunas declaraciones clave y se negó a seguir revisándolos.Tras completar el proceso, Lee expresó que muchos poderosos han usado la Fiscalía para sus propios fines, llegando incluso a manipular hechos y fabricar delitos, enfatizando que es hora de erradicar tan maligna práctica por completo.En esa línea, dijo compadecer a la Fiscalía por convertirse en cómplice del poder y acceder a maquinar para formular cargos dondo no los hay.El interrogatorio cuando el propio Lee Jae Myung solicitó interrumpirlo por indisposición, al llevar más de diez días en huelga de hambre. Se prevé que el líder de The Minjoo acudirá de nuevo ante la Fiscalía el martes 12.