Kim Jong Un parte hacia Vladivostock

Photo : YONHAP News

El mandatario de Corea del Norte, Kim Jong Un, partió hacia Vladivostok para participar en el Foro Económico del Este(EEF, según sus siglas en inglés).Las autoridades de inteligencia surcoreanas consideran que un tren que aparentemente transportaba a Kim había salido de Pyongyang y se dirigía a Vladivostok.Los expertos no descartan la posibilidad de que el martes 12 se celebre una cumbre entre Vladimir Putin y Kim Jong Un. Putin y Kim se reunieron por última vez en una cumbre celebrada en abril de 2019.Mientras tanto, el portavoz del gobierno ruso, Dimitry Peskov, dijo a la emisora ​​rusa RTVI que la cumbre ruso-coreana no está prevista durante el Foro Económico del Este. El portavoz no respondió ni afirmativamente ni negativamente a la pregunta sobre la visita de Kim a Rusia.