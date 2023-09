Casa Blanca pide a Corea del Norte no ofrecer armas a Rusia

Photo : YONHAP News

La Casa Blanca ha instado a Corea del Norte a cumplir su promesa de no suministrar ni vender armas a Rusia.El 11 de septiembre, el Consejo de Seguridad Nacional (NSC) de la Casa Blanca emitió una declaración sobre la visita de Kim Jong Un a Rusia y la posible cumbre entre Corea del Norte y Rusia, instando a Pyongyang a cumplir su promesa de no ofrecer ni vender armas a Rusia.No obstante, el NSC no ofreció detalles sobre la visita de Kim Jong Un a Rusia. Días atrás, basándose en información propia, advirtió públicamente de la posible venta de armas de Corea del Norte a Rusia. También confirmó la celebración de una cumbre entre Vladimir Putin y Kim Jong Un.En tanto, la vicepresidenta Kamala Harris calificó la cumbre entre Corea del Norte y Rusia como un "acto desesperado" que podría aislar aún más a ambos países.