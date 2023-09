Próximo paso de Corea del Norte será probar SLBM

Photo : YONHAP News

Un think tank estadounidense afirma que el próximo paso de Corea del Norte serán pruebas de misiles balísticos lanzados desde submarinos (SLBM).El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) destacó que durante la cumbre con el presidente ruso Vladimir Putin, el lider norcoreano Kim Jong Un podría solicitar tecnología de submarinos nucleares a Rusia a cambio de municiones."Más allá del paralelo", un medio dependiente del CSIS, mostró sus dudas sobre el submarino norcoreano recientemente presentado, pues funciona con diésel y no con energía nuclear, dejando entrever que "no es un submarino nuclear".El medio también sugiere que, tras presentar públicamente el submarino, el próximo paso lógico de Corea del Norte sería demostrar que el submarino funciona correctamente, y por tanto efectuar pruebas de lanzamiento de misiles balísticos desde submarinos (SLBM).