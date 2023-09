Presidencia sigue de cerca cumbre Pyongyang-Moscú

Photo : YONHAP News

La Oficina Presidencial ha señalado que la cumbre entre Corea del Norte y Rusia podría incumplir las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, explicando que siguen de cerca su desarrollo y resultados.Durante una rueda de prensa ofrecida el jueves 14, un alto cargo de la Oficina Presidencial indicó que la cumbre entre ambos países aún está en proceso, considerando prematuro ofrecer una valoración definitiva, destacando que siguen y analizan en detalle todos los preparativos y el desarrollo de la visita.Al ser preguntado sobre una posible respuesta trilateral de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón, el funcionario destacó que la visita de Kim a Rusia desafía las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y compromete la seguridad internacional, considerando oportuno abordar el tema desde una perspectiva más amplia.Añadió que cualquier posible acción debe ser considerada a nivel de la ONU, al ser una preocupación global y no solo de Seúl, Washington y Tokio, explicando que por eso no han vinculado el tema directamente a los acuerdos alcanzados en la cumbre trilateral de Camp David.Respecto a si el enfoque de "no suministrar armas letales a Ucrania" podría cambiar tras la cumbre entre Pyongyang y Moscú, reiteró que la postura de Corea del Sur permanecerá inalterable, al margen de posibles acciones de terceros países.