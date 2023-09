Photo : KBS News

El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha expresado que los posibles ejercicios militares conjuntos entre Corea del Norte y Rusia no afectarán las maniobras combinadas entre Corea del Sur y Estados Unidos.La portavoz del Pentágono, Sabrina Singh, respondió así en rueda de prensa el jueves 14 al ser preguntada por las recientes declaraciones del ministro de Defensa ruso, Sergéi Shoigú, quien planteó la posibilidad de unas maniobras militares conjuntos con el Norte.Recalcó que cualquier posible ejercicio entre Pyongyang y Moscú no afectará a las manobras bilaterales o trilaterales entre Seúl, Washington y Tokio.En cuanto al posible suministro de armas a Rusia por parte de Corea del Norte, Singh reiteró que cualquier país que apoye a Rusia en su guerra en Ucrania no sólo prolongará el conflicto, sino que participará directamente en la matanza de civiles ucranianos inocentes.Añadió que Estados Unidos ha sido muy claro al advertir públicamente a Corea del Norte a no concretar acuerdos con Rusia.