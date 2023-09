Lee Kang In jugará con selección en Juegos Asiáticos de Hangzhou

Photo : YONHAP News

Lee Kang In, el futbolista surcoreano que desde esta temporada viste la camiseta del París Saint-Germain (PSG), jugará con la selección en los Juegos Asiáticos de Hangzhou 2023.La Asociación de Fútbol de Corea anunció el viernes 15 que, tras consultar con el PSG, acordaron que Lee Kang In se sumará al selectivo para los Juegos Asiáticos tras jugar contra el Borussia de Dortmund en la Liga de Campeones de la UEFA (UCL), partido previsto para el martes 19.Así, Lee viajará a Hangzhou el 20 de septiembre, hora de París, para unirse a la selección surcoreana en los Juegos Asiáticos.Bajo la dirección de Hwang Sun Hong, la selección surcoreana forma parte del Grupo E en los Juegos Asiáticos y jugará contra Kuwait el día 19, contra Tailandia el 21 y contra Bahréin el 24 en el estadio Jinwa Sports Center de Jangxing, en China.Se estima que Lee Kang In llegará a China el 21 de septiembre y se sumará a la selección en el tercer partido de la fase de grupos de los Juegos Asiáticos.