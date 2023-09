Photo : YONHAP News

El Ministerio de Reunificación ha reiterado que la continuidad del Acuerdo Militar del 19 de septiembre suscrito entre Corea del Sur y Corea del Norte depende de la sinceridad de Corea del Norte en su cumplimiento.Al ser preguntada por las declaraciones de Shin Won Sik, candidato a ministro de Defensa quien se muestra a favor de anular dicho acuerdo, Kim In Ae, portavoz adjunta de la cartera, consideró inapropiado juzgar las palabras del candidato a titular de Defensa.Destacó que los acuerdos entre Sur y Norte deben ser mutuamente respetados, resaltando que no es deseable que solo Seúl cumpla el acuerdo mientras que Pyongyang lo ignora. También explicó que el Gobierno está valorando posibles medidas en base a la Ley de Desarrollo de Relaciones Intercoreanas, por si Corea del Norte realiza provocaciones como traspasar la línea de demarcación militar.Previamente Shin Won Sik, candidato a Ministro de Defensa, consideró - como opinión personal- más adecuado anular el Acuerdo Militar del 19 de septiembre, alegando que podría aumentar la vulnerabilidad militar. No obstante, aclaró que el Ministerio de Defensa no puede decidir al respecto por sí solo y, de ser nombrado ministro, se comprometió a revisar la vulnerabilidad militar del acuerdo y a hacer las correcciones necesarias en el menor tiempo posible.