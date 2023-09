Propuestas contra líder opositor y premier llegan al Parlamento

Photo : YONHAP News

La Asamblea dio entrada el miércoles 20 a la solicitud de prisión provisional contra Lee Jae Myung, líder del principal opositor The Minjoo, y a la propuesta de destitución del primer ministro Han Duck Soo.Según el Estatuto de la Asamblea Nacional, ahora deberán convocar una votación en las próximas 72 horas.En cuanto a Lee Jae Myung, el oficialista Poder del Pueblo expresó que debe mantener su promesa y renunciar al fuero parlamentario, para que un tribunal pueda valorar la solicitud de prisión provisional emitida por la Fiscalía, mostrándose a favor de desaforar a Lee Jae Myung y en contra de la destitución del premier.Mientras, en el opositor The Minjoo la opinión se divide entre los que defienden a su líder, y aquellos que reiteran que se comprometió a renunciar a los privilegios y a probar su inocencia ante la justicia, promesa que debería cumplir para no decepcionar a sus votantes.