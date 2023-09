Presidencia culpa a administración previa de acelerar desarrollo nuclear norcoreano

Photo : YONHAP News

Presidencia refutó el miércoles 20 el comentario del expresidente Moon Jae In, alegando que el desarrollo de armas nucleares del Corea del Norte aumentó durante la administración previa y que una "paz sumisa no es una paz verdadera".Esa fue la respuesta a las declaraciones de Moon del martes 19 criticando la política exterior del actual Ejecutivo de Yoon Suk Yeol. El exmandatario enfatizó que las autoridades deben desechar "falsos mitos", como que las medidas conservadoras o de ideas derechistas son más efectivas para defender la seguridad nacional, al tiempo de recordar que los únicos periodos en que no hubo confrontación militar intercoreana fueron los años de la administración de Roh Moon Hyun y de la suya.La Oficina Presidencial rebatió la opinión del expresidente, recalcando que el desarrollo de misiles y armas nucleares de Corea del Norte avanzó mientras Moon estaba en el poder, reiterando que una "paz sumisa" carece de valor, pues la verdadera paz es aquella que garantiza una fuerza abrumadora.En cuanto al Acuerdo Militar Intercoreano de 19 de septiembre de 2018, sostuvo que Pyongyang no lo respeta y además lanza continuamente provocaciones intencionadas, urgiendo a adoptar medidas al respecto en el momento más apropiado. Así, dejó entrever que podría cancelarlo, al considerar que dicho pacto ha limitado significativamente no solo la capacidad de vigilancia y reconocimiento de las Fuerzas Armadas surcoreanas, sino también el potencial militar del país.Por su parte y desde Nueva York, el presidente Yoon Suk Yeol aludirá ante la asamblea de Naciones Unidas al intercambio ruso-norcoreano en sector defensa, para advertir a la comunidad global de la ilegalidad y los peligros del comercio de armas entre Pyongyang y Moscú, haciendo un llamado a frenarlo.