Photo : YONHAP News

El presidente Yoon Suk Yeol criticó la invasión rusa de Ucrania y los recientes movimientos de cooperación militar entre Corea del Norte y Rusia en su discurso de apertura ante la Asamblea General de la ONU.Yoon compareció como decimoctavo orador en la 78ª Asamblea General en Nueva York el miércoles 20, hora local, donde explicó que si Corea del Norte llega a obtener la información y la tecnología necesarias para aumentar su capacidade de fabricar armas de destrucción masiva a cambio de apoyar a Rusia con armas convencionales, la cooperación militar entre ambos países será una provocación directa que amenaza la paz y la seguridad, no sólo de Ucrania sino también de Corea del Sur, advirtiendo que Seúl no se quedará de brazos cruzados y actuará junto con sus aliados y socios.Tildó de "autocontradictorio" que un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, que teóricamente debe ser guardián de la paz mundial, invada otra nación soberana y reciba armas y municiones de un régimen que incumple descaradamente las resoluciones del Consejo de Seguridad, enfatizando que una reforma del Consejo recibiría gran apoyo.Con sus declaraciones, Yoon denunció públicamente ante el escenario diplomático mundial la decisión de Rusia de promover la cooperación militar con Pyongyang.Aunque no mencionó en detalle posibles medidas para renovar el Consejo de Seguridad de la ONU, Yoon aludió a la incapacidad del Consejo para imponer sanciones adicionales contra el régimen norcoreano o responsabilizar a Rusia por su invasión a Ucrania ante el constante veto de Rusia y de China, ambos miembros permanentes del Consejo.En esta línea, Yoon solicitó una respuesta conjunta de la comunidad internacional, enfatizando que toda provocación ilegal puede disuadirse mediante una solidaridad inquebrantable, uniendo fuerzas, y actuando de manera consistente en base a las normas, pese a las diferencias en la fuerza militar de cada país.Asimismo, afirmó que Corea del Sur, como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU durante el periodo 2024-2025, desempeñará un papel responsable en la promoción y establecimiento de la paz global, al tiempo de cooperar estrechamente con los países integrantes de Naciones Unidas.También destacó el compromiso de Seúl de apoyar activamente la reconstrucción de Ucrania, citando el paquete de medidas recientemente firmado de 2.300 millones de dólares a medio y largo plazo. En tanto, la escasa mención de China en el discurso parece corroborar la intención de Seúl de mejorar las relaciones con Beijing.