Parlamento aprueba por primera vez una propuesta de remoción del premier

Photo : YONHAP News

La Asamblea Nacional aprobó el jueves 21 una propuesta para destituir al primer ministro Han Duck Soo.De los 295 legisladores que asistieron al pleno, 175 votaron a favor de la propuesta, 116 en contra y 4 se abstuvieron, siendo la primera vez en la historia constitucional de Corea del Sur que la Asamblea Nacional aprueba una propuesta de destitución del primer ministro.El 18 de septiembre, el principal opositor The Minjoo elevó la propuesta ante el Parlamento, alegando que Han debía hacerse responsable de la tragedia de Itaewon, de la mala gestión del Jamboree Scout Mundial y de los problemas vinculados al vertido de aguas residuales de la central nuclear de Fukushima.No obstante, es poco probable que aunque la propuesta prospere culmine con la destitución del primer ministro.Previamente, la Oficina Presidencial expresó que al final los ciudadanos serán las víctimas de esta "absurda lucha política", reprobando la propuesta de destitución de The Minjoo.Esas declaraciones permiten anticipar que el presidente Yoon Suk Yeol no aceptará la destitución impulsada por el Parlamento, en caso de prosperar.