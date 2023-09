Líder parlamentario opositor ofrece su cargo tras prosperar arresto contra Lee Jae Myung

Photo : YONHAP News

El líder parlamentario de The Minjoo, el principal partido opositor, se ofreció a dimitir después de que la Asamblea Nacional aprobara el jueves 21 una moción para quitar el aforo parlamentario a Lee Jae Myung, su líder, dando luz verde a su detención.Según comentó a los medios Lee So Young, portavoz de la formación, el líder parlamentario Park Kwang On se ofreció renunciar a su cargo durante una reunión de legisladores, en responsabilidad por la aprobación de la moción. Explicó que los líderes parlamentarios estaban renunciando en masa, pues el secretario general del partido, Cho Chung Sik, y otros legisladores, también se ofrecieron a dejar sus cargos.Enfatizó que las renuncias en bloque derivan de la aprobación de la propuesta, pese al llamado del partido a los legisladores para rechazarla.En tanto, en un comunicado el Consejo Supremo del partido dijo "sentirse devastado y responsable por la aprobación" y ofreció disculpas al pueblo y a los integrantes de la formación, añadiendo que intentarían estabilizarán el partido ágilmente y proteger al líder de The Minjoo.El líder parlamentario se ofreció a dimitir cuando la Asamblea aprobó la moción por 149 votos a favor, 136 en contra y seis abstenciones, además de cuatro votos nulos, resultado que solo pudo darse con el voto en contra de algunos legisladores de la formación.