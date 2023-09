Presidencia guarda silencio sobre propuesta de remoción del premier

Photo : YONHAP News

La Oficina Presidencial se ha negado a hacer comentario alguno sobre la aprobación parlamentaria de la propuesta para destituir al primer ministro, Han Duck Soo, presentada por el principal opositor The Minjoo.Una fuente de Presidencia comentó a Noticias Yonhap el jueves 21 que por el momento no hay cambios de postura y el presidente seguirá sin aceptar la destitución del premier.Se interpreta que la Oficina Presidencial mantiene la posición del día 17, cuando el partido The Minjoo elevó la propuesta ante la Asamblea Nacional para destituir a Han Duck Soo, cuando expresó que "al final los ciudadanos serán las víctimas de tan absurda lucha política".En tanto, Presidencia tampoco hizo comentario alguno sobre la moción aprobada para desaforar al legislador Lee Jae Myung, líder del opositor The Minjoo, al considerar que ese tema no precisa una opinión del presidente al ser un asunto interno del partido.