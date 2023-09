The Met refuerza sección de arte coreano con apoyo de fundaciones destacadas

Photo : YONHAP News

El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, más conocido como "The Met," informó el día 21 que enriquecerá su sección de arte coreano gracias al apoyo de la Fundación Coreana para el Intercambio Internacional, más conocida como Fundación Corea o Korea Foundation (KF) y la Fundación Cultural Samsung, con motivo del 25º aniversario de su Galería de Arte Coreano.Desde 1998, "The Met" ha contado con una Galería de Arte Coreano, respaldada por la Fundación Corea (KF) y por el Fondo de Arte Coreano Lee Kun Hee, de la Fundación Cultural Samsung. La galería contiene valiosas piezas, desde cerámicas y pinturas budistas del perido Goryeo, hasta cerámica y lacados artesanos de la Dinastía Joseon.Además, el museo ha anunciado la creación de un nuevo cargo: "Curador Asociado de Arte Coreano", que asumirán la Fundación Corea y la Fundación Cultural Samsung.Para conmemorar el cuarto de siglo de existencia de la Galería de Arte Coreano, "The Met" inaugurará la exposición "Linajes: Arte Coreano en el Met" el día 7 de noviembre, donde exhibirá desde cerámicas de los siglos XII-XIII, hasta esculturas contemporáneas del 2000.