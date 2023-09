Corea del Sur añade cinco medallas de oro en Hangzhou

Photo : YONHAP News

El 27 de septiembre, en el cuarto día de los Juegos Asiáticos de Hangzhou 2022, Corea del Sur añadió otras 5 medallas de oro a su cuenta.Hasta la fecha, con 5 medallas obtenidas el día 24, otras 5 el 25 y 4 el 26, Corea ha acumulado un total de 19 medallas de oro, acercándose con paso firme a su objetivo de superar las 50 medallas doradas.El día 27, la primera presea dorada fue obtenida por la estrella del taekwondo, Park Woo Hyeok, en la categoría de 80 kg en el Centro Deportivo y Cultural Lin'an de Hangzhou. Park superó al medallista de plata de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Saleh Elsharabaty de Jordania, con un marcador de 2-0. Este triunfo significa el retorno del oro en esta categoría para Corea, después de 21 años desde el campeonato en Busan en 2002.En el taekwondo, Corea mostró su dominio en las competencias individuales de poomsae y añadió tres oros en combate, consolidando su posición en este deporte con un total de 5 medallas doradas.Por otro lado, los esgrimistas coreanos continuaron el éxito dorado. El equipo masculino de florete, integrado por Heo Jun, Ha Tae Gyu, Lee Kwang Hyun e Im Cheol Woo, derrotó a China con un puntaje de 45-38 en el gimnasio de la Universidad Hangzhou Dianzi, asegurando su segundo título consecutivo en el torneo.En sucesión, en la final de espada femenina, el equipo compuesto por Choi In Jeong, Kang Young Mi, Song Se Ra y Lee Hye In superó a Hong Kong con un resultado de 36-34, reconquistando el título que habían obtenido hace 21 años en Busan.Hwang Sun Woo, la joven promesa de la natación coreana conquistó su segunda medalla dorada. Hwang se impuso en la final de los 200m estilo libre, marcando un tiempo de 1:44.40, estableciendo así un nuevo récord nacional y del torneo en el Centro Deportivo Olímpico de Hangzhou. Previamente, Hwang ya había conseguido una medalla de oro en los 800m estilo libre.El día 25, Cho Won Woo ya había asegurado su medalla de oro en vela masculina, pero no fue hasta el día 27 que se añadió al recuento total de medallas de Corea. Cho dominó en 11 de las 12 carreras, confirmando su posición dorada con antelación.