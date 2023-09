Travis King llega a EEUU

Photo : YONHAP News

El soldado estadounidense Travis King, quien permaneció 71 días en Corea del Norte tras cruzar Panmunjom, regresó a Estados Unidos el 28, según informaron medios como CNN y AP.King aterrizó alrededor de las 1:30 a.m. (hora del este de EEEUU) del jueves 28 en la base "San Antonio-Fort Sam Houston" en Texas, a bordo de un avión militar, según confirmaron fuentes oficiales del Gobierno estadounidense.El Departamento de Defensa trasladó a King a un centro médico militar en el que se le realizarán diversos exámenes para evaluar su estado de salud, tanto físico como mental. Se espera que posteriormente proporcione un informe detallado sobre su inusual entrada a Corea del Norte.AP sugirió que King podría enfrentar consecuencias a raíz de su estancia en Corea del Norte. Aunque el Ejército de Estados Unidos ha señalado que King cometió un "abandono sin permiso (AWOL en inglés)", todavía no se ha decidido qué tipo de sanciones se le impondrán. La gravedad de estas dependerá de si se le categoriza como desertor o no.