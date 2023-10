Photo : YONHAP News

El titular del Ministerio de Reunificación, Kim Yung Ho, ha declarado que no será más tolerada la conducta que por largo tiempo ha venido mostrando Corea del Norte, al establecer acuerdos internacionales para recibir ayuda exterior para romperlos después.El ministro así se expresó desde Alemania el domingo 1 de octubre (hora local) en una reunión con los representantes de la oficina en Berlín del Consejo Asesor sobre Reunificación Pacífica, donde advirtió de la crisis nuclear norcoreana que persiste durante casi tres décadas. Enfatizó que si bien en el pasado Pyongyang lograba mediante amenazas obtener lo que deseaba para luego hacer caso omiso de las promesas y los acuerdos establecidos, ya no podrá hacer más de las suyas porque el Gobierno surcoreano bajo el liderazgo del presidente Yoon Suk Yeol no permitirá que empiece de nuevo tal círculo vicioso.Reunificación aclaró que el Ejecutivo actual es consciente de la necesidad de dialogar con el régimen norcoreano para solucionar el problema nuclear, sin embargo está en desacuerdo con quienes opinan que el debate sobre la situación de los derechos humanos en ese país obstaculizará o complicará las relaciones intercoreanas. Pues es tanto irracional como inaceptable que Corea del Sur no pueda alzar la voz sobre las irregularidades que ocurren en Corea del Norte, mientras ese país sigue lanzando amenazas nucleares.Actualmente, el ministro de Reunificación se encuentra de visita en Alemania y el día 3 asistirá en representación del Gobierno surcoreano a la ceremonia conmemorativa del 33° Día de la Unidad Alemana, que tendrá lugar en Hamburgo.