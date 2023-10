Photo : YONHAP News

La propuesta de Lee Jae Myung, líder de The Minjoo, de concretar una reunión con el presidente Yoon Suk Yeol para tratar los temas más acuciantes para la economía popular y el bienestar de los ciudadanos enfrenta a oficialismo y oposición.Mientras el principal opositor The Minjoo urgió a los oficialistas a aceptar la propuesta, afirmando estar listo para cooperar en todo lo que sea necesario por el bienestar del pueblo, agregó que - de no ser viable- también podrían reunirse los responsables del partido, considerando la urgencia de impulsar el diálogo entre oficialismo y oposición.Sin embargo, Poder del Pueblo criticó la propuesta, enfatizando que más que impulsar la cooperación suprapartidista para mejorar la vida de los ciudadanos y la economía popular, The Minjoo tiene intenciones políticas ocultas.Por el momento Presidencia no se ha pronunciado al respecto, y solo definió como "impropio" un encuentro mientras el líder opositor siga siendo investigado por la Fiscalía.