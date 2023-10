Woo Sang Hyeok logra plata en salto de altura en Hangzhou

Photo : YONHAP News

El saltador de altura surcoreano Woo Sang Hyeok obtuvo medalla de plata en los Juegos Asiáticos.Woo quedó segundo en la final masculina de salto de altura que tuvo lugar en el Centro Deportivo Olímpico de Hangzhou el miércoles 4 al lograr una marca de 2 metros 33, quedando segundo por detrás de Mutaz Barshim de Catar, quien superó 2 metros 35. En los últimos Juegos Asiáticos de 2018 también logró la plata al saltar 2 metros 28.El mismo miércoles, los equipos surcoreanos de escalada deportiva obtuvieron dos medallas de bronce en la final de relevos de velocidad masculina y femenina. El equipo femenino, compuesto por Choi Na Woo, Jeong Ji Min y Noh Hee Ju, quedó tercero con una puntuación de 26.901 segundos, venciendo al equipo de Kazajstán.Asimismo Jung Yong Jun, Lee Seung Beom y Lee Yong Su lograron el bronce en relevos de velocidad masculinos, tras derrotar al equipo de Singapur con 17,827 segundos.En tanto, los arqueros surcoreanos Lim Si Hyeon y Lee Woo Seok consiguieron medalla de oro en la final de equipos mixtos tras vencer a Satsuki Noda y Takaharu Furukawa de Japón por 6 a 0.Se trata del primer oro en tiro con arco para el equipo coreano de estos Juegos Asiáticos, pues la prueba de equipos mixtos fue incluida en la edición de 2018, y previamente Corea no tenía ninguna medalla en esta categoría.Mientras, So Chae Won y Joo Jae Hoon se colgaron medalla de plata en la final de equipo mixto de tiro con arco compuesto contra el dúo de India, Ojas Deotale and Jyothi Surekha Vennam, quienes se lograron el oro en un disputado marcador de 159-158.Hasta el miércoles 4 por la noche, Corea del Sur acumula 33 medallas de oro, 45 de plata y 70 de bronce, y ocupa el tercer lugar del medallero.