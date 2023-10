Corea del Norte podría intentar lanzar un nuevo satélite espía

Photo : YONHAP News

A medida que se acerca el aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, el próximo 10 de octubre, se especula que el régimen podría intentar lanzar por tercera vez un satélite de reconocimiento militar.Ya en dos ocasiones Corea del Norte intentó sin éxito poner en órbita el satélite de reconocimiento Mallikyong-1, usando el vehículo espacial Chollima-1, los pasados 31 de mayo y 24 de agosto.Tras sendos fallos, el régimen se comprometió a identificar las causas y a llevar a cabo un tercer lanzamiento en octubre. Aunque no ofreció una fecha específica, los expertos afirman que podría aprovechar el aniversario del Partido de los Trabajadores.Aunque el aniversario está a la vuelta de la esquina, por ahora no han detectado movimientos relacionados con el lanzamiento de un satélite en Corea del Norte. En cambio, desde el 30 de septiembre han emitido seis discursos criticando enérgicamente la designación de Corea del Norte como "constante amenaza" por parte del Departamento de Defensa de Estados Unidos.Esos movimientos se entienden con el doble propósito de no ser superados en una guerra de opiniones con la comunidad internacional y, al tiempo de reafirmar la justificación y legitimidad de incluir la nuclearización del país en su carta magna.