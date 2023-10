Asamblea decide si poner a Lee Gyun Ryong al frente del Supremo

Photo : YONHAP News

El pleno de la Asamblea Nacional votará el viernes 6 a las 2 de la tarde si confirma a Lee Gyun Ryong como presidente del Tribunal Supremo.El oficialista Poder del Pueblo, afirma que aunque el candidato no ofreció una declaración patrimonial completa, eso no es motivo suficiente para su descalificación, y su nombramiento debería prosperar, mientras que los partidos de oposición consideran que no es el candidato adecuado.The Minjoo, el opositor mayoritario, convocará una reunión general de legisladores antes de la votación para determinar si participan. En contraste, el Partido Justicia mostró inquietud sobre la formación patrimonial del candidato y su percepción sobre los asuntos de género, anticipando que votarán en contra.Confirmar el nombramiento del presidente del Tribunal Supremo requiere la presencia de más de la mitad de los legisladores y mayoría simple entre los votantes.