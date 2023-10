Corea del Sur gana el oro en tiro con arco femenino por equipos

Photo : YONHAP News

El equipo femenino de tiro con arco de Corea del Sur ha conseguido su séptimo triunfo consecutivo en unos Juegos Asiáticos.El 6 de octubre, en el Centro Deportivo Fuyang Yinhu de Hangzhou, las surcoreanas Lim Si Hyeon, An San y Choi Mi Sun superaron a China con un marcador de 5-3 en la final femenina por equipos de los Juegos Asiáticos de Hangzhou 2022.Desde los juegos de Bangkok en 1998, Corea del Sur ha mantenido su dominio en esta categoría, asegurando una impresionante racha de siete oros consecutivos.En tanto Lim Si Hyeon, quien ya obtuvo un oro en el evento mixto junto a Lee Woo Seok el pasado 4 de octubre, suma su segunda presea dorada en estos juegos. Si consigue superar a su compañera An San en la final individual del sábado 7, logrará el título de tricampeona en los Juegos Asiáticos, una hazaña que no se ha logrado en 37 años.