Equipo femenino de barco dragón logra bronce en Hangzhou 2022

Photo : YONHAP News

El equipo femenino de Corea del Sur en barco dragón logró la medalla de bronce en 1.000 metros en los Juegos Asiáticos de Hangzhou 2022, tras superar a Corea del Norte.El viernes 6, durante la final del torneo, el equipo femenino registró un tiempo de 4 minutos y 55,668 segundos, quedando en tercer lugar, por detrás de China (4:51,448) e Indonesia (4:55,385), siendo la primera y única medalla que Corea del Sur obtiene en esa disciplina en estos juegos.El equipo surcoreano, que hace cinco años compartió remos con las atletas norcoreanas, en esta ocasión se enfrentó a ellas como competidoras. Aunque Corea del Norte mantuvo el tercer puesto hasta los 750 metros, en los últimos 250 metros fue superado por Corea del Sur y quedó fuera del podio.En tanto, el equipo masculino finalizó el torneo de 1.000 metros en la misma categoría en quinto lugar, con un tiempo de 4 minutos y 33,679 segundos.Por otra parte, la estrella surcoreana del bádminton An Se Young, avanzó a la final femenina individual de estos Juegos Asiáticos. La número uno del mundo venció a la china He Bingjiao, quinta en el ranking mundial, por 2-0 en la semifinal del 6 de octubre.El sábado 7, en la final, An se enfrentará a la ganadora del otro partido de semifinales que disputarán Chen Yufei de China y Aya Ohori de Japón, en la tarde del viernes.Además, la pareja de dobles mixtos de bádminton, compuesta por Seo Seung Jae y Chae Yu Jung, aseguró una medalla de bronce en los Juegos Asiáticos de Hangzhou, tras perder 2-1 contra la pareja china formada por Zheng Siwei y Huang Yaqiong.