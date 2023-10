Estado Mayor Conjunto advierte de posible ataque norcoreano tipo Hamás

Photo : YONHAP News

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur no descarta que Corea del Norte use una "táctica similar a la de Hamás" para llevar a cabo un ataque sorpresa.Kang Shin Cheol, Jefe de Operaciones Conjuntas del Estado Mayor Conjunto, mencionó ante la Comisión de Defensa Nacional del Parlamento el día 10 que Corea del Norte podría ocupar por sorpresa algunas zonas fronterizas o tomar rehenes para inducir a una negociación.Señaló que el ataque sorpresa de Hamás incapacitó el sistema de defensa Israelí, más conocido como "Cúpula de Hierro", y su efectividad quedó limitada por el lanzamiento simultáneo de miles de cohetes.Tampoco descartó una situación similar si Corea del Norte realiza un ataque masivo con cañones y misiles, enfatizando la necesidad de no depender excesivamente de un sistema de defensa científico.Como medidas a adoptar, subrayó la necesidad de vigilar constantemente posibles señales de provocación de Corea del Norte y establecer un sistema de defensa contra misiles de tierra, mar y aire.En cuanto a los fallos de inteligencia en los ataques sorpresa del Mossad israelí, añadió que hace falta revisar el sistema de vigilancia y alerta temprana entre Corea del Sur y Estados Unidos.