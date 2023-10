Partido opositor gana elecciones parciales

Photo : KBS

Jin Kyo Hoon, candidato del principal opositor, The Minjoo, ganó las elecciones parciales a jefe del distrito Gangseo de Seúl.Jin obtuvo un 56,52% de los votos, mientras que Kim Tae Woo, el candidato oficialista de Poder del Pueblo, logró un 39,37%.Según datos provisionales, se estima que participó un 48,7% de los votantes (243.664 votos emitidos). Jin obtuvo mayoría frente a Kim al lograr un 17,15% más de apoyo.La victoria de The Minjoo llega unos seis meses antes de las elecciones generales, por eso se considera como un "posible barómetro".Tras conocer los resultados, Jin se comprometió a esforzarse al máximo para normalizar las tareas del distrito, afectadas por ausencia en el cargo de un dirigente. Por su parte, Kim reconoció la derrota y agradeció el apoyo de sus votantes.Las elecciones parciales se produjeron tras la destitución de Kim como jefe de distrito el pasado mes de mayo tras recibir una sentencia de prisión suspendida por filtrar secretos oficiales mientras trabajaba para un equipo de inspección especial, bajo la administración de Moon Jae In.