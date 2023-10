China deporta a cientos de desertores norcoreanos

Photo : KBS News

El lunes 9 China retornó a más de 600 desertores norcoreanos a Corea del Norte, según informó la organización de derechos humanos Justice For North Korea el miércoles 11.Las devoluciones tuvieron lugar en las ciudades de Dandong y Hunchun, afectando principalmente a mujeres y niños. En algunas zonas, los convoyes iban liderados por vehículos de la agencia de seguridad norcoreana, medida que causó gran inquietud entre los defensores de los derechos humanos.Según Justice For North Korea, China ejecutó estas repatriaciones por sorpresa justo tras finalizar los Juegos Asiáticos y algunos expertos creen que China esperó a que culminara el evento para no dañar su reputación.Al conocer los hechos, varios políticos surcoreanos instaron al Gobierno a reaccionar ante este tipo de medidas por parte de China. Durante una interpelación parlamentaria, el partido gobernante Poder del Pueblo solicitó al Gobierno pronunciarse al respecto, mientras que el principal partido opositor, The Minjoo, criticó la inacción gubernamental frente al riesgo que enfrentan esos 600 norcoreanos que aspiraban a desertar a Corea del Sur.Tras valorar la situación, Kim Yung Ho, el ministro de Reunificación, afirmó que adoptaría las medidas correspondientes.Se estima que actualmente hay más de 2.000 desertores norcoreanos detenidos en China y, con la reciente reapertura de fronteras, preocupa que muchos de ellos puedan ser retornados en contra de su voluntad, enfrentándose a graves amenazas por el régimen represivo que impera en Corea del Norte.