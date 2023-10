Septiembre genera más de 300 mil empleos

Photo : YONHAP News

Corea del Sur vivió un repunte en la creación de empleo en el mes de septiembre al superar los 300 mil puestos, cifra no alcanzada en tres meses.Según informó la Oficina de Estadísticas de Corea, dicho mes registró 28.698.000 coreanos mayores de 15 años con empleo, 309.000 más a nivel interanual.Por grupos de edad, el empleo aumentó significativamente entre los mayores de 60 años, seguidos de aquellos en sus treinta y cincuenta, mientras que hubo una notable caída en el segmento de 15 a 29 años, que se mantiene a la baja durante 11 meses, y en el de 40 años, con 15 meses consecutivos de descenso.Por sectores, la industria manufacturera perdió 72.000 empleos, descenso que se atribuye a la lenta recuperación de la producción y las exportaciones.En tanto, la tasa de empleo general aumentó un 0,5% hasta alcanzar un 63,2% anual. No obstante, el grupo de 15 a 29 años registró un ligero descenso de 0,1 puntos porcentuales hasta ubicarse en un 26,5%.El desempleo remitió 0,1 puntos porcentuales hasta llegar al 2,3%, la menor cifra desde 1999, y el nivel de parados también remitió entre los jóvenes hasta un 5,2%, tras perder 0,9 puntos porcentuales.El descenso simultáneo en empleo y desempleo juvenil podría indicar que cada vez menos jóvenes buscan trabajo activamente, y no tanto una auténtica mejora en las oportunidades laborales.