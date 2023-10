Gobierno refuta entrada de alimentos radiactivos desde Japón

Photo : KBS News

Ante la inquietud sobre la continua detección de sustancias radiactivas en alimentos importados desde Japón, el Gobierno surcoreano ha asegurado que esos productos no han ingresado al país.Según informó Park Sung Hoon, viceministro de Océanos y Pesca, en sesión informativa el viernes 13, todos los productos con indicios de radioactividad han sido devueltos y no han entrado a Corea del Sur.Destacó que todos alimentos importados de Japón son rigurosamente inspeccionados, y si detectan alguna señal de radioactividad, incluso mínima, solicitan un certificado de 17 tipos de isótopos nucleares.Explicó que el sistema de revisión rechaza y devuelve los productos en caso de no presentar dicho certificado solicitado, explicando que no ha habido ningún caso donde no lo hayan presentado.También enfatizó que el Gobierno mantendrá sin cambios las actuales restricciones a la importación de productos japoneses.Sus declaraciones llegan después de que varios legisladores del partido opositor The Minjoo revelaran datos del Ministerio de Seguridad de Alimentos y Medicamentos señalando que desde 2014 hasta agosto de 2023 detectaron radiactividad en 77 toneladas de alimentos procedentes de Japón.