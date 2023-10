Corea del Norte no renunciará a su condición de estado nuclear

Photo : YONHAP News

Corea del Norte ha reiterado que no renunciará a sus armas nucleares ni a su condición de estado nuclear.El diplomático norcoreano Kim In Chol, de la misión permanente de Corea del Norte ante las Naciones Unidas, expresó que mientras los países imperialistas posean armas nucleares, Corea del Norte no renunciará ni cambiará su estatus actual de estado nuclear.Durante una sesión del Primer Comité de la Asamblea General de la ONU, que se ocupa de las cuestiones de desarme y seguridad internacional, celebrada el lunes 16, Kim enfatizó que el régimen procedió recientemente a reformar su constitución para reforzar su potencial nuclear.También acusó a Estados Unidos de incitar a una guerra nuclear contra Corea del Norte, aludiendo a reunión entre Corea del Sur y Estados Unidos del Grupo Consultivo Nuclear, como organismo clave de diálogo sobre disuasión extendida.Por su parte Kim Sung Hoon, delegado permanente de Corea del Sur ante la ONU, criticó a Corea del Norte por obsesionarse durante décadas con el desarrollo de misiles y armas nucleares, y por las repetidas provocaciones sin precedentes, que claramente incumplen las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.El representante surcoreano instó a Pyongyang a abandonar esas ambiciones y reanudar el diálogo, al tiempo que criticó la nueva ley del régimen norcoreano que contempla ataques nucleares preventivos, afirmando que amenazar a otros países con un ataque nuclear es altamente irresponsable.