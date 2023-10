Sitges premia a la película surcoreana 'The roundup: sin salida'

Photo : YONHAP News

La película 'The roundup: sin salida' - también conocida en español como 'Fuerza bruta: sin salida'- recibió el Premio del Público Focus Asia en el 56º Festival de Cine de Sitges, uno de los tres mayores festivales de cine fantástico del mundo, junto con el de Bruselas y el Fantasporto de Portugal.En dicho premio el público elige por votación la mejor obra asiática del festival. En la edición de 2022 la segunda parte de la misma saga 'The roundup' también obtuvo el premio del público.Dirigida por Lee Sang Yong, 'The roundup: sin salida' se convirtió en la producción surcoreana más taquillera de 2023 tras reunir a más de 10,6 millones de espectadores desde su estreno el pasado mes de mayo.