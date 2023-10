Seúl plantea repatriación de norcoreanos ante comité de la ONU

Photo : KBS

Corea del Sur planteó el tema de la repatriación de desertores norcoreanos por parte de China durante una reunión de comité de la Asamblea General de Naciones Unidas.Durante una sesión del Tercer Comité sobre protección y promoción de DDHH que tuvo lugar el miércoles 18, hora local, el embajador surcoreano ante la ONU, Hwang Joon Kook, planteó que Corea del Sur protesta enérgicamente por la reciente repatriación de norcoreanos desde China. Hwang calificó dicho incidente como un tema grave vinculado a los derechos humanos.Sus comentarios se basan en unas recientes afirmaciones de un grupo de Corea del Sur pro derechos humanos, alegando que el Gobierno chino había repatriado forzosamente a unos 600 desertores norcoreanos detenidos en algunas provincias de China.Hwang dijo que es terrible ser testigo de una situación donde desertores norcoreanos que arriesgaron sus vidas en un arduo viaje fueran repatriados por la fuerza y aseguró estar muy preocupado por los horrores que enfrentarán los desertores norcoreanos deportados, incluida la pena de muerte.También puntualizó que la comunidad internacional no debe tolerar dichas medidas y debe alzar su voz para proteger los derechos humanos de los desertores norcoreanos, a fin de evitar que no haya más repatriaciones forzosas.Por su parte, los embajadores de Corea del Norte y China ante la ONU, también presentes en la sesión del miércoles, no mencionaron el tema de la repatriación.