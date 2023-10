Yoon y oficialismo coinciden en cuidar mejor la vida ciudadana

Photo : YONHAP News

El presidente Yoon Suk Yeol se reunió con líderes del partido oficialista Poder del Pueblo el miércoles 18, y coincidieron en la necesidad de comunicarse más estrechamente con el pueblo para mejorar la vida de los ciudadanos. ​La Oficina Presidencial destacó que Gobierno y oficialismo saben que hay demasiadas personas en dificultades y jóvenes desesperados, llamando a observar de cerca al pueblo y a cuidar a los ciudadanos. También coincidieron en la necesidad de mantener una estrecha comunicación sobre el bienestar ciudadano entre la oficina presidencial y el partido. Concretamente, acordaron mantener reuniones semanales de alto nivel sobre el tema, algo que actualmente se da de forma irregular, tal y como sugirió Poder del Pueblo y Yoon aceptó.Dicho encuentro se interpreta en apoyo al nuevo responsable de Poder del Pueblo, Kim Gi Hyeon.Al almuerzo, que tuvo lugar en la oficina presidencial, asistieron el líder del Poder del Pueblo, Kim Gi Hyeon, el líder parlamentario Yun Jae Ok, el jefe de formulación de políticas, Yoo Ui Dong y el secretario general, Lee Man He. Estos dos últimos fueron nombrados recientemente tras las renuncias masivas en el partido por la derrota en las parciales a jefe del distrito Gangseo de Seúl, que se consideraba como un barómetro del sentimiento de los votantes de cara a las elecciones parlamentarias del próximo abril.Asimismo, en otra reunión mantenida con sus secretarios el mismo día 18, Yoon urgió a seguir más de cerca la vida de los ciudadanos, y enfatizó que el pueblo siempre tiene la razón, llamando a no responder a las críticas con excusas.