Corea reporta nuevos casos de dermatosis nodular contagiosa

Photo : YONHAP News

El número de granjas ganaderas en Corea del Sur con dermatosis nodular contagiosa (LSD) ha aumentado a 47 casos hasta las 8 am del viernes 27, tras confirmar cinco casos más en las provincias de Gyeonggi y Chungcheong del Sur, y en Incheon.Desde que el jueves 19 detectaron el primer caso en el país, el virus se ha propagado a un total de 47 granjas ganaderas en 14 ciudades y condados de Corea del Sur, aunque por el momento no han reportado casos en Jeolla del Sur, Gyeongsang del Sur y del Norte, ni en la isla de Jeju.Mientras se esperan los resultados de las pruebas de siete casos sospechosos, el Gobierno espera conseguir cuatro millones de dosis de vacunas a finales de octubre para inocular a todo el ganado del país a principios de noviembre.Considerando que la formación de anticuerpos tarda tres semanas, las autoridades esperan controlar la situación en noviembre.La dermatosis nodular contagiosa es un virus transmitido por insectos que se alimentan de sangre, incluidos moscas y mosquitos. Aunque no afecta a los humanos, provoca fiebre y nódulos en la piel del ganado, aunque la tasa de mortandad es inferior al diez por ciento.