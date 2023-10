Yoon podría ausentarse de conmemoración de tragedia de Itaewon

Photo : YONHAP News

El presidente Yoon Suk Yeol podría no asistir al acto conmemorativo del primer aniversario de la tragedia de Itaewon, programado para el 29 de octubre en la Plaza de Seúl.Varios funcionarios de la Oficina Presidencial explicaron a KBS que aunque valoraron asistir al evento organizado por las familias de las víctimas, decidieron no ir al ver que lo copatrocinan diversos grupos cívicos y los cuatro partidos de la oposición incluido The Minjoo, el principal opositor, destacando que el evento muestra una fuerte tendencia política contraria al Gobierno.La Oficina Presidencial percibe esta situación como una estrategia de la oposición para invitar al presidente a un evento político y, en caso de ausentarse, proyectar una "imagen de incomunicación".Por el momento no han confirmado si el presidente Yoon emitirá un mensaje sobre el primer aniversario de la tragedia de Itaewon.Previamente, el Consejo de Familias de Víctimas de la Tragedia de Itaewon y el Consejo Ciudadano sobre Medidas ofrecieron una rueda de prensa frente a la Oficina Presidencial en Yongsan, donde cordialmente invitaron al presidente Yoon a asistir a dicho acto conmemorativo.