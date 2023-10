Conmemoración de tragedia de Itaewon enfrenta a partidos

Photo : YONHAP News

El próximo 29 de octubre se conmemora el primer aniversario de la tragedia de Itaewon, y la decisión sobre quiénes asistirán genera posturas contrapuestas entre los partidos políticos.Lee Jae Myung, líder del principal partido opositor, The Minjoo, instó al presidente Yoon Suk Yeol a asistir al acto, enfatizando que ya que el Gobierno no logró proteger la vida y la seguridad de su pueblo, el presidente debe acudir en persona para disculparse y consolar a las familias afectadas.En cuanto a la postura de la Oficina Presidencial, de considerar ese acto como un evento político por estar bajo auspicio de la oposición, Lee enfatizó que si todos los partidos y el Gobierno se suman, nadie podrá considerarlo un evento político.Por su parte, el oficialista Poder del Pueblo señaló que la tragedia de Itaewon obliga a una renovación total de las medidas de prevención contra desastres, llamando a tratar el tema en la Asamblea Nacional.En esa línea, urgieron a reformar la Ley de Seguridad de Desastres y asignar responsables a cargo de la seguridad en eventos locales sin un organizador concreto.En cuanto al acto conmemorativo, comentó que por ahora no han decidido si la cúpula directiva participará en la ceremonia.