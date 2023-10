Parlamento conmemora aniversario de tragedia de Itaewon sin avances legales

Photo : YONHAP News

La Asamblea Nacional organizó el lunes 30 una ceremonia conmemorativa por el primer aniversario de la tragedia de Itaewon.Al acto acudieron los familiares de las víctimas, que urgieron a la cámara legislativa a agilizar la Ley Especial sobre la Tragedia de Itaewon.Los legisladores del oficialista Poder del Pueblo enfatizaron que la tragedia de Itaewon no debe politizarse, y que lo esencial es adoptar medidas para que no se repitan incidentes similares.En tanto The Minjoo, el principal opositor, criticó que un año después del siniestro siguen sin aclarar totalmente las causas, y las sanciones a los responsables continúan pendientes, urgiendo al oficialismo a cooperar para dar luz verde a la ley especial.La Ley Especial sobre la Tragedia de Itaewon buscaba crear un comité para investigar las causas de los hechos y dar entrada - de ser necesario- a un fiscal independiente, pero la propuesta lleva estancada en el Comité Legislativo de la Asamblea Nacional desde agosto de 2022.