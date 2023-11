Corea del Norte cierra su embajada en España

Photo : YONHAP News

Corea del Norte ha clausurado su embajada en España, medida que sigue a los cierres de otras embajadas como Uganda y Angola en África.Según informa el sitio web del Partido Comunista Popular de España (PCPE), el encargado interino de la Embajada de Corea del Norte en España, So Yun Sok, informó del cierre de la representación diplomática norcoreana el 26 de octubre, y ahora dichas tareas quedarán a cargo de la Embajada de Corea del Norte en Italia.España y Corea del Norte establecieron relaciones diplomáticas en 2001, pero la embajada norcoreana en Madrid no abrió hasta 2013. En 2017, el Gobierno español declaró al entonces embajador norcoreano Kim Hyok Chol como "persona non grata" por las pruebas balístico-nucleares de Corea del Norte y le ordenó abandonar España.Desde entonces, la Embajada de Corea del Norte en España continuó sin un jefe de misión, y en 2019 protagonizó un incidente cuando miembros del grupo antinorcoreano "Free Joseon" irrumpieron en la embajada norcoreana, robaron varias computadoras, USBs y teléfonos móviles, y huyeron.Las autoridades surcoreanas analizan que esta serie de cierres de embajadas de Corea del Norte obedece a las crecientes sanciones internacionales y a las dificultades económicas del régimen para obtener divisas.