Poder del Pueblo activa comité especial sobre adhesión de Gimpo a Seúl

Photo : KBS

Tras el reciente anuncio del Gobierno de su deseo de anexionar Gimpo a Seúl, el partido oficialista Poder del Pueblo ha comenzado a preparar un comité especial para revisar los procedimientos legales.Ante las críticas dentro y fuera del partido por socavar el principio de un "desarrollo regional equilibrado", Poder del Pueblo alega que las "megaciudades" son una tendencia global y que seguirá promoviendo un desarrollo regional equilibrado.El oficialismo reitera que la decisión responde a las peticiones de los residentes de dicha localidad para crear un "Mega Seúl" que no solo incluirá a Gimpo sino a otras ciudades aledañas de Gyeonggi.En tanto The Minjoo, el principal opositor, calificó la medida de "populismo sin reflexión de cara a las próximas elecciones generales" y se opuso al procedimiento y el método. A cambio, presentó una contrapropuesta de acometer una gran reforma administrativa de calado nacional.Pese a todo, The Minjoo se muestra un tanto cauteloso al emitir una postura formal de oposición o aprobación, y por tanto seguirá de cerca la opinión pública.